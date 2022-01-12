مستغانم..وفاة طفل يبلغ 7 سنوات اثر حادث مرور

لقي طفل يبلغ 7 سنوات حتفه، زوال اليوم، اثر حادث مرور بدوار بني زروال بلدية منصورة بولاية مستغانم إثر صدمه من طرف شاحنة.

وأضاف بيان بأن الطفل توفي بعين المكان متأثرا بجروح بليغة، ليتم إجلاء جتثه إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى بوقيراط.

طالع أيضا:

أصيب 3 أشخاص بجروج متفاوتة الخطورة، إثر حادث مرور بالطريق الوطني رقم 23 محور سير ماسرة.

كما تسبب هذا الحادث في خسائر مادية للمركبات.

من جانب اخر، وقع حادث مماثل امسية اليوم، بالطريق الولائي رقم 6 محور بوقيراط السوافلية عند النقطة الكيلومترية 9.

وتسبب الحادث في كسور وجروح بليغة للسائق والمرافقين الذين نقلوا على جناح السرعة الى مستشفى بوقيراط.

طالع أيضا

بسكرة: وفاة 3 أشخاص في موكب زفاف

لقي ثلاثة اشخاص حتفهم و أصيب ثلاثة آخرين بجروخ متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع بطريق لبرش ببلدية طولقة. ووفق مصادر النهار الحادف نجم عن انحراف سيارة من نوع كليو كانت ضمن موكب زفاف. ذات المصادر اضافت ان الضحايا ينحدرون من بلدية ليوة وهم شيخ في العقد الثامن وشاب وفتاة. هذا وقد تم تحويل الجرحى لمستشفى زيوشي محمد بطولقة في الوقت الذي تم تحويل الضحايا لمصلحة حفظ الجثث بنفس المستشفى. من جهتها مصالح الدرك الوطني فتحت تحقيقا في الحادث

جيجل: وفاة 3 أشخاص وإصابة آخر بجروح خطيرة في اصطدام بين سيارة وشاحنة