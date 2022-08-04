مستغانم: وفاة عاملين وإصابة إثنين آخرين داخل خزان مائي

لقي شخصين مصرعهما إختناقا داخل خزان مائي، وأصيب إثنين آخرين باختناق ببلدية فرناكة ولاية مستغانم.

وحسب بيان للحماية المدنية، فقد تدخلت اسعافات الوحدة الثانوية عين النويصي ،مدعمة بوحدة المقطع والوحدة الرئيسية ،بشركة أميدور بالمنطقة الصناعية ببلدية فرناكة على الساعة الحادية عشر صباح اليوم الخميس من أجل تعرض 4 عمال لإختناق داخل خزان مائي بعمق 10 أمتار.

وكطان العمال بصدد القيام بعملية تفريغ وتنظيف مخلفات مادة النشاء الغذائي. وقد تم إسعاف عاملين تتراوح أعمارهما بين 31،37 سنة حالتهم مستقرة. فيما توفي عاملين آخرين أعمارهما 39 و47 سنة و قد تم تحويلهم الى مستشفى مستغانم.

كما جندت الحماية المدنية 03سيارات اسعاف ،02 شاحنة اطفاء ،13 عون تدخل من مختلف الرتب .

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مستغانم: 3 قتلى و4 جرحى في إصطدام شاحنة بسيارة

تدخلت وحدة الحماية المدنية بالمقطع مدعمة بوحدة عين النويصي وحاسي ماماش إثر حادث مرور وقع في الطريق الوطني أ 17 بمستغانم. وحسب مصالح الحماية المدنية، الحادث وقع في حدود الساعة 16 و36 دقيقة وتمثل في اصطدام بين شاحنة وسيارة. وأسفر في وفاة 3 أشخاص وهم رجل 45 سنة، امرأة 40 سنة وطفلة 2 سنوات. بينما اصيب 4 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. اين تم نقل الضحايا لمصلحة حفظ الجثث، فيما حول الجرحى لمصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى الولاية.

مستغانم: توقيف 6 أشخاص مشتبه فيهم تنظيم رحلات الحرڨة

عالج أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بمستغانم في الفترة الممتدة من 20 إلى غاية 26 جويلية. 5 قضايا متعلقة بالهجرة السرية عبر البحر. أين أسفرت العمليات من توقيف 6 أشخاص مشتبه فيهم منظمين للرحلات الحرڨة.

كما اسفرت العمليات من حجز 4 زوارق مطاطية. بالإضافة إلى قاربين نصف صلب. وكذا 5 محركات.

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