مستغانم.. ولادة 7 أشبال من فصيلة الأسود الإفريقية النادرة بحديقة “موستالاند”

أعلنت إدارة حديقة الحيوانات بحظيرة التسلية والترفيه” موستالاند” لمستغانم اليوم الأحد، ولادة سبعة أشبال من فصيلة الأسود الإفريقية النادرة.

وفقا لما صرح به مدير العيادة البيطرية بموستالاند، بلخضر واسيني، فإن الأمر يتعلق الأمر بتوأم مكون من أربعة أشبال بيضاء اللون من فصيلة الأسود الإفريقية النادرة ولدت قبل شهر وثلاثة أشبال أخرى بنية اللون خلال الأسبوعين الماضيين.

كما توجد التوائم حاليا في وضعية صحية جيدة، حيث وفر الفريق الطبي على مستوى الحديقة جميع الشروط الضرورية للرعاية البيطرية.

وللإشارة، سبق للبؤة “جولييت” التي أنجبت التوائم الأربعة البيضاء اللون، إنجاب سبعة أشبال في ولادة واحدة “وهي حالة نادرة على المستوى العالمي”.