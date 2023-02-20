مستغانم.. 10سنوات حبسا نافذا بحق مضارب في المواد الغذائية الأساسية
بقلم مخلوف شريف
أدانت محكمة سيدي علي بولاية مستغانم، شخصا بـ 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 3 ملايين دج.
وذلك في قضية المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع.
للعلم، ان قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 21 / 15 الصادر في 28. 12. 2022 ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم تصل الى 30 سنة سجنا و السجن المؤبد إذا أرتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.
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