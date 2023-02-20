إعــــلانات
أخبار الجزائر

مستغانم.. 10سنوات حبسا نافذا بحق مضارب في المواد الغذائية الأساسية

بقلم مخلوف شريف
مستغانم.. 10سنوات حبسا نافذا بحق مضارب في المواد الغذائية الأساسية
  • 237
  • 0

أدانت محكمة سيدي علي  بولاية مستغانم، شخصا بـ 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 3 ملايين دج.

وذلك في قضية المضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع.

للعلم،  ان قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 21 / 15 الصادر في 28. 12. 2022 ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم تصل الى 30 سنة سجنا و السجن المؤبد إذا أرتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.

رابط دائم : https://nhar.tv/KDPQq
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر