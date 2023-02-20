مستغانم.. 10سنوات حبسا نافذا بحق مضارب في المواد الغذائية الأساسية

للعلم، ان قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة رقم 21 / 15 الصادر في 28. 12. 2022 ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم تصل الى 30 سنة سجنا و السجن المؤبد إذا أرتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.