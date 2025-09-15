مستغانم.. 10 سنوات حبسا لـ4 أشخاص بتهمة المضاربة بالعجلات المطاطية

أدان قاضي الحقيق لدى محكمة مستغانم، اليوم الاثنين 15 سبتمبر 2025، 4 أشخاص بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون وخمسمائة ألف دينار جزائري لكل واحد منهم، بتهمة المضاربة غير المشروعة بالعجلات المطاطية.

وجاء في بيان صادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة مستغانم، أنه عملاً بأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية. وفي إطار مواصلة محاربة المضاربة غير المشروعة في البضائع والسلع. وردت معلومات إلى مصالح الضبطية القضائية تفيد بوجود أشخاص ينشطون في مجال تجارة العجلات المطاطية في مخازن غير مصرح بها. وبعد عملية التفتيش تم ضبط 3579 إطار عجلات مطاطية معدة للمضاربة ومبلغا ماليا يقدر بـ 02 مليار و640 مليون سنتيم، مع توقيف أربعة أشخاص.

وبتاريخ 15 سبتمبر 2025، تم تقديم المدعوين “ب أ”، “ب ي”، “ب س”، “ب ع” أمام نيابة الجمهورية. وتمت إحالتهم أمام المحكمة وفقا لإجراءات المثول الفوري عن جنحة المضاربة غير المشروعة.

وعند مثول المتهمين أمام القاضي، أصدر ضد كل واحد منهم العقوبة المذكورة أعلاه.