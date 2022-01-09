مستغانم..3 جرحى اثر حادث مرور بالطريق الوطني رقم 23

أصيب 3 أشخاص بجروج متفاوتة الخطورة، اليوم الأحد، إثر حادث مرور بالطريق الوطني رقم 23 محور سير ماسرة.

كما تسبب هذا الحادث في خسائر مادية للمركبات.

من جانب اخر، وقع حادث مماثل امسية اليوم، بالطريق الولائي رقم 6 محور بوقيراط السوافلية عند النقطة الكيلومترية 9.

وتسبب الحادث في كسور وجروح بليغة للسائق والمرافقين الذين نقلوا على جناح السرعة الى مستشفى بوقيراط.

طالع أيضا

بسكرة: وفاة 3 أشخاص في موكب زفاف

لقي ثلاثة اشخاص حتفهم و أصيب ثلاثة آخرين بجروخ متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع بطريق لبرش ببلدية طولقة. ووفق مصادر النهار الحادف نجم عن انحراف سيارة من نوع كليو كانت ضمن موكب زفاف. ذات المصادر اضافت ان الضحايا ينحدرون من بلدية ليوة وهم شيخ في العقد الثامن وشاب وفتاة. هذا وقد تم تحويل الجرحى لمستشفى زيوشي محمد بطولقة في الوقت الذي تم تحويل الضحايا لمصلحة حفظ الجثث بنفس المستشفى. من جهتها مصالح الدرك الوطني فتحت تحقيقا في الحادث

جيجل: وفاة 3 أشخاص وإصابة آخر بجروح خطيرة في اصطدام بين سيارة وشاحنة

تسبب حادث مرور وقع ليلة الخميس إلى الجمعة، في وفاة 3 أشخاص وإصابة آخر بجروح متفاوتة الخطورة بالطريق الرابط بين ميلة وجيجل وحسب بيان للحماية المدنية، فقد تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالميلية مدعومة بإسعافات الوحدة الثانوية بسيدي معروف. و إسعافات المركز المتقدم بوتياس لحادث مرور مميت و خطير بالطريق الوطني 27 الرابط بين سيدي معروف و الميلية بمنطقة تاسقيف. كما تمثل الحادث في اصطدام بين سيارة سياحية و شاحنة. و سقوطهما في منحدر. مما تسبب في وفاة 03 أشخاص في عين المكان، وإصابة آخر بجروح وهو في حالة خطيرة. وأضاف البيان، ان الضحيتين المتوفيتين من جنس ذكر و الضحية المتوفية الثالثة من جنس أنثى. كما أن الضحية الرابعة هو سائق الشاحنة، متعدد الإصابات و في حالة خطيرة جدا. قدمت له الإسعافات و نقل الى مستشفى الميلية.