مستغانم: 3 قتلى و4 جرحى في إصطدام شاحنة بسيارة

تدخلت وحدة الحماية المدنية بالمقطع مدعمة بوحدة عين النويصي وحاسي ماماش إثر حادث مرور وقع في الطريق الوطني أ17 بمستغانم.

وحسب مصالح الحماية المدنية الحادث وقع في حدود الساعة 16 و36 دقيقة وتمثل في اصطدام بين شاحنة وسيارة. وأسفر في وفاة 3 أشخاص وهم رجل 45 سنة، امرأة 40 سنة وطفلة 2 سنوات. بينما اصيب 4 أخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

اين تم نقل الضحايا لمصلحة حفظ الجثث فيما حول الجرحى لمصلحة الإستعجالات الطبية بمستشفى الولاية.