مستغانم.. 308 مخالفة تجارية منذ بداية رمضان

تم بولاية مستغانم تسجيل 308 مخالفة تتعلق بالممارسات التجارية والجودة وقمع الغش خلال ال 10 أيام الأولى من شهر رمضان.

قامت فرق مراقبة الجودة وقمع الغش وفرق مراقبة الممارسات التجارية بـ 1300 تدخل أسفرعن تحرير 295 محضرا وتسجيل 308 مخالفة.

وقامت الفرق خلال هذه الفترة بمراقبة 730 محلا تجاريا للتجزئة و17 محلا للجملة و41 محلا للخدمات و37 وحدة للإنتاج.

ما مكن من حجز 1.74 قنطار من اللحوم والمواد الغذائية غير مطابقة قيمتها أزيد من 243 ألف دينار جزائري.

ورفعت ذات الفرق 55 مخالفة تتعلق بانعدام النظافة والنظافة الصحية و31 مخالفة تتعلق بعدم رقابة المطابقة المسبقة.

و8 مخالفات لعدم احترام أساليب الحفظ و6 مخالفات لغياب الوسم و10 مخالفات تتعلق بمعارضة المراقبة وانتهاء صلاحية المنتوج.

وقامت فرق مراقبة الممارسات التجارية خلال العشرة أيام الماضية بمراقبة 464 محلا تجاريا للبيع بالتجزئة و11 محلا تجاريا للبيع بالجملة.

وتمكنت الفرق من رفع 131 مخالفة تتعلق بعدم إشهار الأسعار و13 مخالفة لعدم القيد التجاري و13 مخالفة تتعلق بمعارضة المراقبة.