مستغانم: 31 حريق يتلف 7 هكتارات من الغابات والمحاصيل الزراعية

تم خلال الـ48 ساعة الماضية، تسجيل 31 حريقا، بمستغانم، مما أدى إلى إتلاف أزيد من 7 هكتارات من الغابات، والمحاصيل الزراعية.

وحسبما أستفيد، اليوم الأحد، من المديرية الولائية للحماية المدنية، لـ”واج”، فإن معظم هذه الحرائق تم تسجيلها بالجهة الشرقية للولاية.

حيث تمكنت وحدات التدخل بإقليم سيدي لخضر، وسيدي علي وعشعاشة، من إنقاذ أزيد من 38 هكتارا من الغطاء النباتي.

وأتت هذه الحرائق، على عدة هكتارات من محاصيل القمح اللين والشعير، ومئات الحزم من التبن وأشجار الكاليتوس، والصنوبر الحلبي.

وذلك بكل من دواوير الرواونة، ببلدية بن عبد المالك رمضان، والسخايمية، ببلدية حجاج، وسيدي عبد العزيز، ببلدية الصور، والكرايمية، ببلدية استيدية.

وحسب ذات المصدر، فقد تم وضع جهاز متخصص في مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية، بدوار أولاد بوزيان ببلدية سيدي لخضر.

وذلك من خلال تسخير 40 عون للحماية المدنية، و10 مركبات للإطفاء، بإمكانها التدخل على مدار الساعة.

للتذكير حذرت مصالح الحماية المدنية لمستغانم الفلاحين، من هذه الحرائق التي تتزامن مع انطلاق موسم الحصاد والدرس لهذا الموسم، وارتفاع درجات الحرارة.

كما دعت ذات المصلحة، المواطنين، للحيطة والحذر وأخذ الاحتياطات اللازمة، لضمان سلامة المحاصيل ولاسيما الحبوب.

وسجلت الحماية المدنية خلال العام الماضي، 94 حريقا، أتت على 26 هكتارا من الحصيدة، ومحاصيل القمح الصلب واللين، والشعير و5 قناطير من منتوج البطاطس، في مستغانم.