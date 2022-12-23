مستغانم: 35 مشاركا في الطبعة الرابعة لملتقى الخط العربي والزخرفة والمنمنمات

يشارك زهاء 35 فنانا من 21 ولاية في الطبعة الرابعة لملتقى مستغانم للخط العربي وفن الزخرفة والمنمنمات. التي ستقام بين 25 و28 ديسمبر الجاري.

وحسبما أستفيد يوم الجمعة من المنظمين، فإن دار الثقافة “ولد عبد الرحمن كاكي”، المنظمة للحدث. بالتنسيق مع المتحف العمومي الوطني للزخرفة والمنمنمات وفن الخط. تلقت لحد الآن طلبات المشاركة لـ 20 فنانا في فن الخط العربي و15 فنانا آخر في فني الزخرفة والمنمنمات من 21 ولاية.

و يتضمن برنامج هذه الطبعة معرضا لأعمال مختلف المشاركين. يقام برواق الفنون بدار الثقافة ولد عبد الرحمن كاكي وتقديم مداخلة للأستاذ بجامعة عبد الحميد بن باديس لمستغانم المهدي سوسي. حول الفنون الإبداعية الثلاثة (الخط والزخرفة والمنمنمات)، يضيف المصدر ذاته.

وسيقوم الخطاط السوري الفنان عاطف دلة بتأطير ورشة فنية في الخط العربي. بالموازاة مع تأطير الفنانين الجزائري، أمحند حدوش. والعراقي صلاح شيرزاد لورشتين الأولى في الزخرفة البربرية والثانية في الزخرفة الإسلامية.

وتهدف التظاهرة إلى إبراز جمالية فنون الخط العربي وكذا الزخرفة بنوعيها الإسلامية والأمازيغية والمنمنمات وتأثيرها على العمارة والثقافة. والحضارة في الجزائر وإلى تقريب الفنانين المتخصصين في هذا المجالات. وتوفير فضاء لهم لتبادل الخبرات وصقل المهارات والحفاظ على هذا التراث الثقافي والفني، كما أشار إليه المنظمون.