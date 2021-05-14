مستغانم: 6 جرحى في حادث مرور

أوضحت الحماية المدنية لولاية مستغانم في بيان صحفي أن تم مساء يوم تدخل وحدة المقطع مدعمة بوحدة عين النويصي من اجل تقديم الإسعافات الأولية لجرحى حادث مرور خطير وقع اثر تصادم بين سيارات سياحية بالطريق الولائي رقم 94 ببلدية فرناكة دائرة عين النويصي .

الحادث خلف 06 جرحى ( 2 اناث لهن جروح في الرأس و 4 ذكور لهم اصابات في الأرجل و الصدر ) تتراوح أعمارهم بين 22 و 66سنة ، تم إسعافهم و اجلاؤهم الى مصلحة استعجالات الطبية بمستشفى مستغانم.

وبعد المتابعة الشخصية للموضوع ومن مصادر خاصة أعلمتنا بأن أحد المصابين قد وفته المنية في حدود الساعة 23:00 والأمر يتعلق بالسيد (ن.ك) في العقد الخامس من عمره ينحدر من حي العرصة.