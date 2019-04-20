مستغانم.. 6900 تدخل للحماية المدنية خلال ثلاثة أشهر

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
مستغانم.. 6900 تدخل للحماية المدنية خلال ثلاثة أشهر
بقلم مصطفى.ق

قامت وحدات الحماية المدنية بولاية مستغانم  خلال الثلاثي الأول من هذه السنة بـ 6900 تدخل أغلبها للإسعاف والإجلاء الصحي.

وأوضحت المديرية الولائية للحماية المدنية أن وحدات الحماية المدنية قامت في الفترة الممتدة بين 1 جانفي و31 مارس الماضيين بإجلاء 4.300 جريح ومريض نحو المؤسسات الصحية والاستشفائية  وتحويل 5 وفيات نحو مصلحة حفظ الجثث.

وتم تسجيل خلال نفس الفترة 300 حادث مرور أدت إلى وفاة 6 أشخاص وإصابة 307  آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تم التكفل بهم في عين المكان وتحويلهم إلى أقرب  المؤسسات الصحية.

وبخصوص الحوادث المنزلية والصناعية والحرائق قامت مصالح  الحماية المدنية ب 312 تدخلا سمحت بإخماد 240 حريق وإسعاف 10 مصابين تعرضوا  لحروق متفاوتة الدرجة.

كما تم القيام ب 228 عملية لإسعاف وإنقاذ أشخاص كانوا في حالة خطر مع تحويل  منهم 28 متوفي إلى مختلف مصالح حفظ الجثث.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2019

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com