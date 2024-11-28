مستغانم.. دخول مستشفى شي غيفارا حيّز الخدمة يوم 12 جانفي المقبل

خلال الخرجة الميدانية لـ أحمد بودوح، والي ولاية مستغانم، بمعية رئيس المجلس الشعبي الولائي والأمين العام للولاية، إلى مستشفى شي غيفارا، بوسط مدينة مستغانم، الذي يشهد عمليات للتهيئة، بمبلغ إجمالي يقدر بـ 88 مليار سنتيم.

وذلك بغرض الرقيّ بهذا المرفق وإعادة استغلاله وفق المعايير الطبية اللازمة، إذ تراوحت نسبة تقدم الأشغال به 90%.

وبعد أن طاف بمختلف المصالح والأجنحة الطبية بالمستشفى، استحسن والي الولاية نوعية وجودة الأشغال. ودعا إلى ضرورة إتمام الباقي منها وتهيئة موقف السيارات، من أجل دخوله حيّز الخدمة يوم 12 جانفي القادم.