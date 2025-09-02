مستغانم.. إنقاذ شخص سقط في بئر بدوار البكايرية

تمكنت مصالح الحماية المدنية لولاية مستغانم من إنقاذ رجل سقط في بئر بدوار البكايرية، بلدية ودائرة ماسرة.

وحسب بيان للحماية المدنية، تدخلت فرقة التدخل والتعرف في الأماكن الوعرة (GRIMP)، على الساعة 19:00 من أجل إنقاذ رجل سقط في بئر.

وأضاف البيان أن البئر مهجور وغير مستغل بعمق حوالي 15 مترًا، بدوار البكايرية.

وتم إنقاذ الرجل البالغ من العمر 53 سنة، والذي كان يعاني من إصابات متعددة.

تم تقديم الإسعافات الأولية له بعين المكان، ثم نقله إلى المستشفى المحلي.