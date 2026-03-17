مستغانم.. الإطاحة بعصابة مختصة في ترويج المؤثرات العقلية

تمكنت فرقة البحث والتحري (BRI) بأمن ولاية مستغانم، في عمليات متفرقة، من الإطاحة بعصابة مختصة في ترويج وحيازة المؤثرات العقلية.

وحسب بيان للمصالح ذاتها، العمليات جاءت استغلالا لمعلومات مفادها وجود شبكات تنشط في مجال ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بقطاع الاختصاص.

وبعد مباشرة التحريات تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، أسفرت العملية عن توقيف 7 أشخاص مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم من 19 إلى 32 سنة.

كما مكنت العملية من ضبط 767 قرصًا مهلوسًا (بريغابالين)، مبلغ مالي قدّر بـ 19000 دج يعتبر من عائدات الترويج. بالإضافة إلى قرابة 130 غرامًا من الكيف المعالج وقارورة غاز مسيل للدموع.

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا.