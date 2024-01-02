مستغانم.. وفاة شخص تسمما بغاز احادي اكسيد الكربون

لقي شخص مصرعه، اليوم الإثنين، اثر تسممه بغاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بحي 350 عمارة U بلدية مستغانم.

وتدخلت مصالح الحماية المدنية على الساعة 20سا00د، من أجل حادث تسمم بغاز احادي اكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء بحي 350 عمارة U بلدية ودائرة مستغانم.

وخلف الحادث، وفاة شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 15 سنة، تم نقله إلى مصلحة حفظ الجثث.

واصابة آخر باختناق يبلغ من العمر 43 سنة تم اسعافه ونقله الى المستشفى.