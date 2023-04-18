مستغانم: 4 قتلى في حادثي مرور منفصلين

توفي 4 أشخاص فيما اصيب 9 اخرين بجروح في حادتين مرور متفرقين على مستوى ولاية مستغانم .

حيث وقع الحادث الأول في حدود الساعة 14سا زوالا بالطريق الرابط بين بلدية واد الخير و عين تادلس. تمثل في إصطدام حافلة نقل المسافرين مع سيارة سياحية من نوع رونو 4R.

وخلف قتيل و 3جرحى تم نقلهم على جناح السرعة لمستشفى مستغانم .

فيما سجلت مصالح الحماية المدنية حادث أخر في حدود 19سا تمثل في إصطدام بين 4 سيارات على مستوى المدخل الشرقي لميناء مستغانم. خلف 3 وفيات و6 جرحى تم نقلهم الى المستشفى مستغانم و تم تحويل المتوفين الى مصلحة حفظ الجثث.

كما تدخل اعوان الحماية المدنية لوحدة بوقيرات على الساعة 19 ساو 40د لأجل حادث مرور. تمثل في إنحراف سيارة وإصطدامها بجذع شجرة بالطريق الوطني 23 مدخل بلدية سيرات، الرابط بين سيرات وبوقيرات خلف 3 جرحى لهم إصابات خفيفة .