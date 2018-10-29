مستفيدون من أراضي الامتياز الفلاحي يغلقون مقر بلدية الدوسن في بسكرة

طالبوا بعقودهم وتوقيف ناهبي العقار

أقدم، أمس، عشرات المستفيدين من أراضي الامتياز الفلاحي ببلدية الدوسن في بسكرة، على غلق مقر البلدية احتجاجا على تأخر تسوية الملف ومنحهم عقود الاستفادة لمباشرة نشاطهم، مطالبين بتدخل السلطات المحلية لتجسيد انشغالهم الذي يعرف تأخرا بسبب عراقيل متعددة.

وتحدث المحتجون عن تعمد أطراف تعطيل تحصلهم على مقررات الاستفادة من القطع الأرضية الموجهة للنشاط الفلاحي في منطقتي «الرحيات» و«لزن» لأغراض مجهولة، الأمر الذي دفعهم إلى الاحتجاج قصد تسريع العملية وتمكينهم من استغلال أراضيهم في أقرب وقت.

حيث شدد المحتجون خلال تواجدهم أمام مقر البلدية، على ضرورة تحرير العقار الفلاحي المخصص لـ 725 مستفيد من أبناء المنطقة من قبضة المعتدين على العقار الفلاحي، الذين يمارسون نشاطهم بطريقة غير قانونية على مرأى السلطات المحلية.

الأمر الذي اعتبره المستفيدون غير مقبول، متهمين بوجود تواطؤ لتعطيل استفادتهم بصفة فعلية، خصوصا بعد إجراء عملية القرعة الخاصة بتحديد جزء كل مستفيد قبل أشهر قليلة.

وخلال الحركة الاحتجاجية، أغلق الغاضبون مقر البلدية ورفعوا لافتات تطالب بتدخل الجهات المعنية لتسوية انشغالهم في أقرب المواعيد.

للإشارة، فقد باشرت مصالح بلدية الدوسن في وقت سابق، إجراءات مقاضاة المعتدين على العقار الفلاحي بعد تسجيل حالات اعتداء على الأراضي المخصصة للمستفيدين من الامتياز الفلاحي.