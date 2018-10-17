مستفيدون من السكن الإجتماعي ببريكة يطالبون بمفاتيح شققهم

طالب المستفيدون من حصة 884 سكنا إجتماعيا ذات الطابع الإيجاري ببلدية ببريكة، في باتنة، السلطات المعنية تسليمهم المفاتيح التي طال إنتظارهم لها.

حيث سئموا الإنتظار مدة ثلاثة أشهر، منذ تاريخ إجراء عملية القرعة لتحديد العمارة والطابق إذ سلمت لهم وصولات تحدد مكان شققهم.

وقد عبّر بعض المستفيدين في حديثهم، عن تذمرهم، كون العديد منهم يعيش ظروف إجتماعية قاهرة.

كما أن بعضهم لا يزال يدفع أقساط الكراء عند الخواص مما أثقل كاهلهم أكثر، وهو ما دفع بهم للتعبير عن إمتعاضهم وغضبهم من هذا التأخر.

وتمنى المستفيدون الحصول على مفاتيح شققهم في أقرب الآجال، وأن تلتفت السلطات المحلية لحجم المعاناة التي يتخبطون فيها.