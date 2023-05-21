مستقبل أولاد شبل لكرة السلة يصعد للقسم الممتاز لأول مرة في تاريخه

حقق فريق مستقبل أولاد الشبل لكرة السلة، الصعود إلى القسم الممتاز للعبة في سابقة تاريخية، بعد مشوار رائع في القسم الأول.

وفاز مستقبل أولاد شبل لكرة السلة، بكل مبارياته في البطولة في مشوارهم نحو الصعود، وخسر في مباراة واحدة فقط أمام فريق بريد ومواصلات وهران.

كما فاز الفريق، بمبارياته الثلاث في “بلاي أوف” بالعلمة، بحيث فاز على اتحاد سيدي اعمر، وشباب تبسة وجمعية أم البواقي، أيام الخميس، الجمعة والسبت.

ولعب الفريق في أربع دورات “البلاي اوف” في كل من باتنة وأولاد شبل وسطاوالي واخيرا في العلمة، ولم يخسر مستقبل أولاد شبل في أي مباراة في الدورات الأربع.

ويملك الفريق مجموعة من اللاعبين الممتازين، أغلبهم أبناءه لعبوا في جميع أصنافه، يشكلون قوة الفريق، على غرار أيوب عامري، أحمد بوزيري، اسلام حلوي، تحت قيادة المدرب أنيس شيبوب.

واحتفل الفريق بالصعود التاريخي إلى القسم الممتاز مع أنصاره الذين تنقلوا معه إلى العلمة، واحتفلوا ليلة أمس في بلدية أولاد شبل في أجواء رائعة.