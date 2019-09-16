مستقبل “إيغل أزور” سيحسم اليوم

تترقب شركات الطيران الدولية التي أودعت ملفاتها بخصوص شراء “إيغل أزور” اليوم تقرير مصير الشركة من قبل المحكمة القضائية.

حيث سيتم اليوم وفي جلسة بالمحكمة الفصل نهائيا في القضية وإعلان الجهة المخولة لشرائها، بعض فحص متمعن ل14 طلب تم تقديمه.

ويعتمد اختيار المختصين حسب تصريحات سابقة بالدرجة الأولى على مدى تقبل الموظفين بالشركة ومستقبل الشركة على حد سواء.

هذا وقد تم وضع شركة الطيران “إيغل أزور” تحت الرقابة القضائية منذ 2 سبتمبر الماضي، بسبب تأزم وضعيتها المالية التي لم تستطع حتى تسديد بالتزاماتها تجاه موظفيها البالغ عددهم أزيد من 1150.