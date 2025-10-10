مستقبل الرويسات يبرم عقد رعاية مع المؤسسة الوطنية الخدمات آبار

أبرمت إدارة فريق مستقبل الرويسات، اليوم الجمعة، عقد رعاية، مع المؤسسة الوطنية لخدمات الآبار “ENSP”، في إطار دعم الرياضة المحلية.

وأمضى على هذا العقد، رئيس مستقبل الروسيات، لعروسي بن ساسي، والمدير العام لمؤسسة “ENSP”، عطاب عبد القادر.

وكشفت إدارة مستقبل الرويسات، عبر صفحتها الرسمية على “فايسبوك”، بأن هذه الخطوة جاءت بتوجيه كل من، وزير الدولة، وزير الطاقو والمحروقات، وبدعم من وزير الشباب والرياضة

كما أضاف ذات المصدر، أنه وبموجب هذا العقد، سيستفيد الصالعد الجديد للبطولة المحترفة، مستقبل الرويسات، من منحة مالية قيمتها 30 مليار سنتيم، يتم دفعها على ثلاثة دفعات.

وحرصت إدارة مستقبل الرويسات، على توجيه جزيل الشكر، والعرفان، لكل من ساهم في تحقيق هذا المكسب الكبيرفي مقدمتهم مجمع “سوناطراك”، ومؤسسته “ENSP”.