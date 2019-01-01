مستقبل الرويسات يتأهل للدور الثمن النهائي للكأس

في لقاء الدور ال16 من المنافسة الأعرق في الجزائر.
بينت النتائج الأولية لتحاليل عينات من المواشي النافقة بولاية سيدي بلعباس عن وجود داء الحمى القلاعية.
وأوضح مدير المصالح الفلاحة بالولاية أحمد بن محمدي أنه تم…
سقطت عجوز تبلغ من العمر 70 سنة من على جسر ملاح سليمان بقسنطينة.
انتشلت فرقة الحماية المدنية الجثة مجهولة الهوية، التي كانت متواجد اسفل الجسر وبالضبط…
عرف، اليوم الثلاثاء، تخرج الدفعة الـ12 لحفظة كتاب الله، بالمدرسة القرآنية ببلدية حساني عبد الكريم ولاية الوادي، التابعة لجمعية الإرشاد والإصلاح الجزائرية.
وهذا وسط حفل بهيج…
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