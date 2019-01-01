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مستقبل الرويسات يتأهل للدور الثمن النهائي للكأس

الرياضة
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مستقبل الرويسات يتأهل للدور الثمن النهائي للكأس كأس الجمهورية
بقلم عبد النور حواز

تأهل أمسية اليوم الثلاثاء فريق مستقبل الرويسات للدور الثمن النهائي من منافسة كأس الجمهورية بعد الفوز بهدفين دون رد على الضيف شباب عين وسارة.

في لقاء الدور ال16 من المنافسة الأعرق في الجزائر.


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