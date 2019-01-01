مستقبل الرويسات يتأهل للدور الثمن النهائي للكأس

تأهل أمسية اليوم الثلاثاء فريق مستقبل الرويسات للدور الثمن النهائي من منافسة كأس الجمهورية بعد الفوز بهدفين دون رد على الضيف شباب عين وسارة.

في لقاء الدور ال16 من المنافسة الأعرق في الجزائر.