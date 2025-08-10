مستقبل الرويسات يتعاقد مع الغاني حاميدو عبد الفتاح

أعلن نادي مستقبل الرويسات عن تعاقده مع المدافع الدولي الغاني حاميدو عبد الفتاح، قادمًا من نادي غزل المحلة المصري، في إطار سياسة تدعيم الصفوف قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويواصل الفريق تحضيراته المكثفة ضمن التربص الإعدادي المقام في تونس، وفق البرنامج المسطر من الطاقم الفني الذي يقوده عبد القادر عمراني، والذي يتضمن مباريات ودية لاختبار الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين.

وفي آخر مواجهة ودية، حقق مستقبل الرويسات فوزًا كبيرًا على الشبيبة الرياضية القيروانية بنتيجة 7-0، في اللقاء الذي احتضنه مركب عين دراهم، ما يعكس جاهزية الفريق ونجاعة خطه الهجومي قبل التحديات الرسمية المقبلة.