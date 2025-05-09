مستقبل الرويسات يحافظ على صدارة القسم الثاني هواة وسط شرق

نجح نادي مستقبل الرويسات، اليوم الجمعة، في الحفاظ على صدارة القسم الثاني هواة (وسط-شرق)، متفوقاً على اتحاد الحراش، منافسه المباشر على بطاقة الصعود إلى الرابطة المحترفة الموسم المقبل.

وتفوق مستقبل الرويسات على ضيفه جمعية الخروب خارج الديار، بثلاثية مقابل هدفين، في إطار الجولة 29. رغم فوز منافسه المباشر على بطاقة الصعود اتحاد الحراش أمام هلال شلغوم العيد، بثلاثية نظيفة. بملعب هذا الأخير.

ورفع مستقبل الرويسات، رصيده للنقطة الـ68 في صدارة القسم الثاني هواة. فيما رفع اتحاد الحراش رصيده للنقطة الـ67، قبل جولة واحدة من اختتام الموسم.

وسيستقبل مستقبل الرويسات نظيره اتحاد الشاوية في الجولة الختامية. بينما يواجه اتحاد الحراش في الجولة الأخيرة، منافسه اتحاد خميس الخنشلة بملعب 1 نوفمبر في المحمدية. علماً أن المواجهتين ستلعبان يوم السبت (17 ماي)، بداية من الساعة الرابعة مساءً.