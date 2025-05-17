مستقبل الرويسات يحقق الصعود إلى الرابطة المحترفة بعد موسم استثنائي

حقق نادي مستقبل الرويسات إنجازًا تاريخيًا بصعوده إلى الرابطة المحترفة الأولى، بعد أن أنهى الموسم في صدارة مجموعته في قسم الثاني الهواة - المجموعة الشرقية.

وذلك عقب فوزه الثمين في الجولة الأخيرة داخل الديار، على اتحاد الشاوية بنتيجة بنتيجة 4 مقابل 2. ليرفع رصيده إلى 71 نقطة.

متجاوزا بذلك منافسه المباشر على بطاقة الصعود نادي إتحاد الحراش، صاحب الـ70 نقطة، و الفائز بدوره أمام إتحاد خنشلة بثلاثية مقابل هدف في ذات الجولة.

هذا الانتصار الحاسم جاء ليُتوِّج موسمًا رائعًا للفريق، الذي عرف استقرارًا في الأداء وواقعية في النتائج. إذ أنهى الموسم بـ22 انتصارًا، مقابل 5 تعادلات فقط و3 هزائم فقط، ما يعكس قوة المجموعة وتجانس الطاقم الفني واللاعبين.

ولم يكن الطريق مفروشًا بالورود، فقد واجه الفريق منافسة شديدة من عدة أندية عريقة، أبرزها إتحاد الحراش. لكن الرويسات أظهر شخصية البطل، خاصة في المواعيد الحاسمة.

ويُعد هذا الصعود تتويجًا تاريخيا لنادي مستقبل الرويسات، سواء من حيث بناء الفريق تدريجيًا أو من خلال تدعيمه بعناصر شابة وذات خبرة، مما منح التوازن المطلوب في جميع الخطوط.

للإشارة، سيرافق مستقبل الرويسات، نادي نجم بن عكنون إلى الرابطة المحترفة الموسم المقبل. بعد أن ختم النجم القسم الثاني هواة وسط غرب في الصدارة، برصيد 67 نقطة.