مستقبل الرويسات يدعم تعداده بخدمات بوحكاك ومهاجم كونغولي

نجحت إدارة نادي مستقبل الرويسات، في تدعيم تعداد الفريق بلاعبين جديدين، ضمن الميركاتو الشتوي الجاري.

وأععلنت إدارة مستقبل الرويسات، عن تعاقدها مع المدافع المحوري، خالد بوحكاك، كأول صفقات الفريق في الميركاتو الجاري.

كما نجح مسؤولي الفريق، في تعزيز تعدادهم بمهاجم جديد، ويتعلق الأمر بالدولي الكونغولي سيكولا ديستانك.

يذكر أن إدارة مستقبل الرويسات، كانت قد أعلنت في وقت سابق، عن فسخ عقد لاعبين من الفريق في الميركاتو الشتوي الجاري، وبتعلق الأمر بكل من معاذ رجم، وسياكا باكايوكو.