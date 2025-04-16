مستقبل الرويسات يستقبل اتحاد الحراش بملعبه

تقرر إعادة برمجة مباراة مستقبل الرويسات والضيف اتحاد الحراش، ضمن الجولة الـ 21 من بطولة الهواة مجموعة “وسط-شرق”، بملعب 18 فيفري بالرويسات في غياب الأنصار.

وكان مقررا أن تلعب هذه المواجهة يوم 27 فيفري الماضي، بذات الملعب، قبل أن يتم إلغاؤها بسبب الأحداث المؤسفة التي وقعت بين أنصار ولاعبي الفريقين، مع تسجيل عدة إصابات من الجانبين.

وكشفت مصادر مطلعة لـ “النهار” اليوم الأربعاء. بأن المباراة بين الرويسات والحراش. ستُقام رسميا بملعب الأول 18 فيفري، بعدما كانت بعض الأطراف تتحدث عن برمجته بملعب محايد.

كما أضافت نفس المصادر، بأن اللقاء سيلعب رسميا من دون جمهور، في انتظار تحديد تاريخه.

ويتقاسم الرويسات رفقة الجراش ترتيب المجموعة. برصيد 58 نقطة لكل منهما بعد مرور 26 جولة عن بطولة الهواة “وسط-شرق”. في انتظار لعب المباراة المؤجلة بين الفريقين.