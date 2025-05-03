مستقبل الرويسات يطيح بإتحاد الحراش ويرتقي لصدارة الثاني هواة وسط شرق

حقق فريق مستقبل الرويسات فوزًا ثمينًا أمام ضيفه اتحاد الحراش، في لقاء متأخر عن الجولة 21 من بطولة القسم الثاني هواة - وسط شرق.

حيث انتهت المواجهة التي إحتضنها ملعب 18 فيفري، بهدف دون رد لصالح أصحاب الأرض.

وجاء هذا الانتصار ليمنح مستقبل الرويسات صدارة الترتيب برصيد 65 نقطة. متفوقًا بفارق نقطة واحدة فقط عن اتحاد الحراش، قبل جولتين فقط من إسدال الستار على الموسم الكروي.

الفوز كان له وزن ثقيل في سباق الصعود، خاصة وأنه جاء أمام منافس مباشر، مما يمنح مستقبل الرويسات أفضلية معنوية ونقطية مهمة في قادم الجولات. بينما تعقدت حسابات اتحاد الحراش الذي بات مطالبًا بالفوز وانتظار تعثر المتصدر.