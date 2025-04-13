مستقبل الرويسات يعرب عن عدم رضاه لقرار رابطة الهواة !

أبدى نادي مستقبل الرويسات عدم رضاه عن قرار رابطة الهواة بإقامة مباراة إتحاد ورقلة وإتحاد الحراش “المنافس المباشر على ورقة الصعود” دون جمهور مع تغيير الملعب المحتضن للمباراة.

وقامت إدارة الرئيس لعروسي بن ساسي بنشر بيان عبر الصفحة الرسمية لها على الفايسبوك، بعد دقائق فقط من قرار الرابطة، حيث وصفت الخطوة بـ “المهزلة.

كما كشفت أن ما يحدث في بطولة القسم الثاني “سيبقى وصمة عار عل تاريخ الكرة الجزائرية”.

وكانت رابطة الهواة قد اعلنت، اليوم الأحد، مباراة إتحاد ورقلة وإتحاد الحراش دون جمهور بملعب المجاهد “بن مقدم الطيب”عين البيضاء بورقلة بدلا من ملعب 18 فيفري في الرويسات.

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