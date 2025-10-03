مستقبل الرويسات يفرض التعادل على شباب بلوزداد ويحافظ على الصدارة

حقق فريق مستقبل الرويسات تعادلاً مثيراً أمام ضيفه شباب بلوزداد بنتيجة (1-1)، في اللقاء الذي جمعهما لحساب الجولة السابعة من منافسات الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة خاصة في شوطها الثاني، حيث افتتح شباب بلوزداد التسجيل في الدقيقة 59 بعد خطأ غير مقصود من مدافع الرويسات حاميدو عبد الفتاح الذي حوّل الكرة بالخطأ في مرماه. غير أن اللاعب نفسه سرعان ما صحّح الهفوة بتسجيله هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 67، ليصبح بطل المباراة بأحداثها المتناقضة.

وبهذا التعادل، رفع مستقبل الرويسات رصيده إلى 12 نقطة، ليواصل تمسكه بالمرتبة الأولى في جدول الترتيب، كما رفع شباب بلوزداد رصيده إلى النقطة 7 في المرتبة العاشرة.

النتيجة تعكس طموح الرويسات في مواصلة المفاجآت هذا الموسم، مقابل حاجة شباب بلوزداد إلى استعادة التوازن للعودة إلى سباق المراتب الأمامية.