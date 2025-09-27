مستقبل الرويسات يقتنص تعادلاً ثمينًا أمام أولمبي الشلف ويحافظ على الصدارة

عاد مستقبل الرويسات بتعادل ثمين (1-1) من ميدان أولمبي الشلف، في المواجهة التي جرت بملعب بومزراق لحساب الجولة السادسة من بطولة الرابطة المحترفة.

المباراة انطلقت بقوة من جانب المحليين، حيث افتتح صداحين باب التسجيل في الدقيقة 12، ليمنح الأفضلية لأصحاب الأرض.

ومع مرور الدقائق، بحث الرويسات عن العودة في النتيجة، قبل أن ينجح المهاجم نزلة في خطف هدف التعادل في الأنفاس الأخيرة من اللقاء، مانحًا فريقه نقطة ثمينة.

وبهذا التعادل، واصل مستقبل الرويسات الوافد الجديد إلى حظيرة الكبار، مفاجآته في البطولة، إذ حافظ على صدارة الترتيب مؤقتًا برصيد 11 نقطة وبفارق الأهداف عن الوصيف شبيبة الساورة.

مشواره إلى حد الآن تميز بانتصارات أمام شبيبة الساورة، مولودية البيض ووفاق سطيف، إضافة إلى تعادلين ضد ترجي مستغانم وأولمبي الشلف، مقابل خسارة وحيدة أمام النادي الرياضي القسنطيني.

أما أولمبي الشلف، فقد بلغ رصيده 6 نقاط في المركز الثامن مؤقتًا، بعد حصيلة متباينة تضمنت تعادلين ضد أتلتيك بارادو والنادي الرياضي القسنطيني، فوزًا وحيدًا على مولودية البيض، وهزيمتين أمام اتحاد خنشلة وشبيبة الساورة.

وفي سياق آخر، واصل نادي أتلتيك بارادو نتائجه السلبية، حيث تكبد خامس هزيمة له هذا الموسم بعد سقوطه بملعب ميلود هدفي بوهران أمام مولودية وهران بثلاثية مقابل هدف.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيده عند نقطة واحدة فقط في المركز الأخير، وهي النقطة التي حصدها في الجولة الافتتاحية أمام أولمبي الشلف، قبل أن يتلقى سلسلة هزائم أمام شباب بلوزداد، اتحاد العاصمة، نجم بن عكنون، أولمبيك آقبو، وأخيرًا مولودية وهران.

للإشارة، ستتواصل فعاليات الجولة السادسة، غدا الأحد، بإجراء مواجهات اتحاد العاصمة أمام مولودية البيض، و ترجي مستغانم في مواجهة وقاق سطيف.

كما تم تأجيل قمة الجولة بين شبيبة القبائل و مولودية الجزائر، إلى تاريخ لاحق، بسبب إرتباطات الفريقيين قاريا.