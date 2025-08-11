مستقبل الرويسات يواصل التألق ويفوز ودياً على حمام الأنف بثنائية

تمكن فريق مستقبل الرويسات من الفوز أمام النادي الرياضي لحمام الأنف التونسي، بنتيجة (2-1)، في مباراة ودية جرت على أرضية ميدان مركب عين الدراهم، ضمن التحضيرات للموسم الجديد من الرابطة المحترفة.

وسجل هدفي الرويسات خير الدين مرزوقي وناجي بن خيرة، ليؤكد الفريق جاهزيته الفنية والبدنية مع اقتراب انطلاق المنافسة الرسمية.

وأعرب المتألق خير الدين مرزوقي، عن سعادته بأداء الفريق في هذه المباراة، مؤكدًا عزمه على تقديم موسم مميز في البطولة، ونقل خبرته الكبيرة لزملائه من أجل تحقيق أفضل النتائج. كما أشاد بالانسجام وروح المجموعة داخل الفريق، معبرًا عن رضاه التام عن العمل المنجز خلال التربص الجاري بـعين الدراهم التونسية.

ويواصل مستقبل الرويسات سلسلة مبارياته الودية المبرمجة في المعسكر، وسط أجواء إيجابية وتفاؤل كبير من الطاقم الفني واللاعبين.