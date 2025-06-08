مستقبل الرويسات يُحضّر للموسم الجديد في ايطاليا !

كشف رئيس مستقبل الرويسات بن ساسي لعروسي، أن فريقه سيجري تحضيراته الخاصة بالموسم الجديد، بالأراضي الإيطالية.

ولدى نزوله أمس السبت، ضيفا على التلفزيون العمومي، سُئل لعروسي، عن تحضيرات ناديه الصيفية، ورد: “التربص الأول سيكون خارج الديار.. ربما توأمة مع نابولي الايطالي”.

قبل أن يضيف ذات المتحدث، الذي قاد الرويسات. لصعود تاريخي إلى البطولة المحترفة: “التربص الثاني قد نجريه في الشلف أو الجزائر العاصمة أو شرق الوطن.”

كما أبرز لعروسي، أن تحضيرات ناديه ستنطلق في الوقت المناسب، مؤكدا أن موعد انطلاقها سيحدده الطاقم الفني.