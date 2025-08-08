مستقبل الرويسات يُمطر شباك شبيبة القيروان بسباعية نظيفة في مباراة ودية

حقق فريق مستقبل الرويسات فوزًا كاسحًا على نظيره التونسي شبيبة القيروان بنتيجة 7-0، في مباراة ودية جرت مساء اليوم ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد.

وجاءت المواجهة في إطار البرنامج الإعدادي الصيفي، استغلها الطاقم الفني لكلا الفريقين لاختبار الجاهزية البدنية والفنية لعناصر التشكيلة، خصوصًا الجدد.

هذا الفوز العريض منح الطاقم الفني للرويسات، بقيادة عبد القادر عمراني، دفعًا معنويًا كبيرًا. وعبّر عن رضاه التام عن الأداء والروح القتالية التي أظهرها اللاعبون. مؤكدًا أن النتيجة ليست هي الهدف الأساسي من المباراة الودية، بل الأهم هو الانسجام والتحضير البدني والذهني للموسم المقبل.