مستقبل القضية الفلسطينية محور لقاء عطاف وأبو الغيط

أجرى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بنيويورك، محادثات مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط.

يندرج اللقاء في إطار التحضير للاجتماع الذي سيرأسه وزير الدولة يوم غدٍ على مستوى مجلس الأمن الأممي، بخصوص التعاون بين جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة.

كما شكّلت المحادثات فرصة لتبادل الرؤى والتحاليل بشأن كبريات القضايا الراهنة على الصعيد العربي. وعلى رأسها مستقبل القضية الفلسطينية في سياق دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.