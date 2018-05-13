“مستقبل المُحاماة” موضوع نقاش أصحاب الجبّة السّوداء بجامعة الجزائر

عقدت الجمعية الجزائريةللمحامين الشباب ندوة دراسية بجامعة الجزائر 1، بكلية الحقوق بسعيد حمدين أمس السبت، تناولت مستقبل مهنة المحاماة في الجزائر.

وشارك في اللقاء كوكبة من المحامين المُخضرمين “نقابيون” والمحامين الجدد “حديثي التخرّج ، بما فيه عميد كلية الحقوق، رئيس الإتحاد الوطني للطلبة الجزائريين، وكذا رئيس الجمعية الجزائرية للمحامين الشباب.

وتطرقت الندوة إلى عدة محاور هامة، تشكّل انشغالات اصحاب الجبة السوداء، في ظل ممارسة مهامهم أهمها شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، وحماية المحامي والضمانات القانونية، ودور التكوين الجامعي في المهنة والافاق المستقبلية المطموح إليها.