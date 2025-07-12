مستقبل بن ناصر على طاولة المفاوضات

تتجه الأنظار مجددًا نحو مستقبل الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، لاعب خط وسط نادي ميلان الإيطالي.

بعدما كشفت تقارير صحفية موثوقة عن وجود اتصالات حديثة بين اللاعب وبعض أندية دوري روشن السعودي.

ووفقًا لما أورده الصحفي الإيطالي المعروف جيانلوكا دي مارزيو، فإن الفترة الأخيرة شهدت تحركات أولية من أندية سعودية أبدت اهتمامًا واضحًا بخدمات الدولي الجزائري.

ورغم غياب العرض الرسمي حتى اللحظة، فإن تلك الاتصالات تؤكد رغبة بعض الأندية الخليجية في استكشاف إمكانية التعاقد مع بن ناصر خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

بن ناصر، الذي عاد إلى صفوف ميلان عقب تجربة قصيرة في الدوري الفرنسي مع أولمبيك مارسيليا تحت قيادة روبيرتو دي زيربي.

والآن أبواب الرحيل صارت مفتوحة أمامه من اللومباردي، رغم امتلاكه عقدًا سارياً يتضمن شرطًا جزائيًا تبلغ قيمته نحو 50 مليون يورو.

إلا أن إدارة ميلان مستعدة للاستماع إلى العروض. شرط أن تكون مالية وقانونية تتناسب مع القيمة السوقية للاعب وفقا لما أوضحه المصدر.

كما أشار دي مارزيو، أنه في الوقت الذي لم يُكشف فيه عن هوية الأندية المهتمة بلاعب الخضر، تشير مصادر مقربة من المفاوضات إلى أن بعض الأندية السعودية تتعامل مع الصفقة بحذر. نظرًا للمطالب المالية المرتفعة من جانب ميلان.