مستقبل سليماني مرتبط بقرار مدربه السابق

أكدت المصادر الصحفية الإنجليزية، أن إسلام سليماني يتجه بخطوات ثابتة للرحيل عن “ليستر سيتي” في الميركاتو الشتوي المقبل.

فلدى سليماني العديد من العروض سواء من الدوري الإنجليزي أو الفرنسي لكنه يفضل البقاء في البريميرليغ.

من جهة أخرى ورغم العرض المقدم من طرف نادي واتفورد الا أن الجزائري سينتظر قرار مدربه السابق “ماركو سيلفا” الذي قد يُغادر “واتفورد” بإتجاه “إيفرتون”.

وهذا ما يؤكد إمكانية إنضمام لاعب سبورتينغ لشبونة الى التوفيز في الميركاتو المقبل في حالة رحيل “ماركو سليفا” الى إيفرتون.

فالمدرب البرتغالي هو الذي يُصر على جلبه الى “واتفورد”.

في نفس السياق، عرض إيفرتون ما يقارب الـ 12 مليون أورو على إدارة واتفورد من أجل التخلي عن مدربها.

يذكر أن البرتغالي “ماركو سيلفا” سبق له و أن درب سليماني لما كان لاعبا في “سبورتينغ لشبونة”.