مستقبل شركة “بي.اش.اي الجزائر” محور محادثات بين “سونلغاز” و “إيميتال”

شكل مستقبل الشركة المختلطة الجزائرية-الكورية “بي.أش.أي الجزائر” محور محادثات بين مجمعي “سونلغاز” و “إيميتال”. بصفتهما مساهمين في هذه الشركة المتخصصة في صناعة أجهزة استرجاع الطاقة الحرارية ومحولات حرارية وملحقات خاصة بالمحطات الكهربائية.

وجاء هذا خلال استقبال الرئيس المدير العام لسونلغاز مراد عجال، أمس الإثنين على مستوى المديرية العامة للمجمع. نظيره في مجمع الصناعات المعدنية والصلب “ايميتال” عادل خماني. حيث تباحث الطرفان مستقبل الشراكة في الشركة المختلطة الجزائرية-الكورية “بي.أش.أي الجزائر”.

وخلال اللقاء، الذي جرى بحضور عدد من الإطارات المسيرة من المجمعين، تمت مناقشة وضعية هذه الشراكة وسبل تفعيلها. حيث أبدى عجال بالمناسبة إهتمام مجمع سونلغاز بدعم هذه الشراكة وتوسيعها في مجالات أكبر حسب مبدأ رابح رابح لجميع الأطراف.

وجدير بالذكر، أنه تم إنشاء الشركة المختلطة الجزائرية-الكورية “بي.اش.اي الجزائر” في 2018. حيث يملك مجمع “ايميتال” 35 بالمائة من رأسمال الشركة. فيما يملك مجمع سونلغاز 30 بالمائة وتملك “بي.اش.اي” الكورية 35 بالمائة. ويقع مقر الشركة بولاية غليزان بالوحدة الحرارية لـ”او.ان.سي.سي” “فرع ايميتال”.