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مستقبل غامض لبلفوضيل مع هوفنهايم

الرياضة
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مستقبل غامض لبلفوضيل مع هوفنهايم
بقلم كريم.تيغرمت

يواجه الدولي الجزائري اسحاق بلفوضيل، مستقبلا غامضا مع نهاية الموسم الجاري، بالنظر لوضعيته مع ناديه هوفنهايم.

وكشفت وسائل إعلام ألمانية، أن بلفوضيل المتواجد حاليا بفرنسا، قد يضيع استئناف التدريبات مع ناديه هوفنهايم، بسبب توقف الرحلات. كما قد يفوت فرصة مراجعة عقده مع مسؤولي الفريق.

واستبعدت الصحافة الألمانية، فكرة فسخ عقد الدولي الجزائري، من طرف إدارة هوفنهايم، لتفادي دفع تعويضات كبيرة للاعب.

يذكر أن العلاقة كانت جد متوترة مؤخرا بين اسحاق بلفوضيل، وإدارة هوفنهايم، منذ حديث بلفوضيل عن تعرضه للإهمال من الطاقم الطبي للفريق، بعد الإصابة الأخيرة التي تعرض لها.


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