مستقبل الرويسات يقسو على وفاق سطيف بثلاثية ويرتقي للصدارة مؤقتًا

حقق نادي مستقبل الرويسات فوزًا كبيرًا ومستحقًا على حساب وفاق سطيف بثلاثية نظيفة، في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء الجمعة، لحساب الجولة الخامسة من الرابطة المحترفة.

بداية المباراة جاءت قوية من أصحاب الأرض، إذ تمكن المهاجم نزلة، من افتتاح باب التسجيل مبكرًا في الدقيقة الخامسة بتسديدة قوية من خارج منطقة العمليات.

وفي الشوط الثاني، عزز البديل مرزوقي النتيجة بتوقيعه على ثنائية في الدقيقتين 71 و87، بعد دقائق قليلة من دخوله، ليحسم المواجهة بشكل نهائي لصالح الرويسات.

بفضل هذا الانتصار، رفع مستقبل الرويسات رصيده إلى 10 نقاط في صدارة الترتيب مؤقتًا. مؤكداً بدايته القوية هذا الموسم.

فيما تجمد رصيد وفاق سطيف عند النقطة السادسة في المركز الثامن، لتتواصل معاناته في بداية الموسم.