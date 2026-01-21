مستقبل الرويسات يضم رسميًا المدافع بوحكاك

أعلنت إدراة نادي مستقبل الرويسات، اليوم الأربعاء، توقيع اللاعب خالد بوحكاك (32 سنة) رسميا في صفوف الفريق. قادما من نادي مولودية البيض.

وذلك في إطار تدعيم الفريق بمدافع محوري يملك خبرة في الملاعب الوطنية.

وفي سياق آخر، أعلنت إدارة الرويسات فسخ عقد اللاعب معاذ رجم، بالتراضي، وتقدمت له بالشكر على المجهودات والانضباط والسلوك المثالي للاعب طوال فترة حمله ألوان نادي الجنوب.

وتأتي هذه الخطوات ضمن مساعي رئيس الفريق بن ساسي لعروسي، لتدعيم الفريق وإيجاد توليفة تقود الفريق إلى التألق في النصف الثاني من الموسم الجاري.