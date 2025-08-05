مستقبل الرويسات يعزّز صفوفه بصفقتين جديدتين ويتفوق برباعية في لقاء ودي

أعلنت إدارة نادي مستقبل الرويسات عن تعاقدها مع لاعبَين جديدين، في إطار تدعيم التعداد تحضيرًا للموسم الكروي المقبل.

ورحب النادي بالمدافع الأيسر المالي سياكا باكايوكو، قادمًا من نادي AS Vita Club الكونغولي، في صفقة انتقال حر، ليكون إضافة قوية للخط الخلفي للفريق.

كما ضم الفريق المهاجم الشاب ماسينيسا نزلة، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، قادمًا من شبيبة القبائل، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجانب الهجومي للنادي.

وفي الجانب الفني، واصل الفريق عروضه القوية خلال مرحلة التحضيرات، حيث حقق فوزًا كبيرًا بنتيجة 4-0 على حساب نادي سكك الحديد الصفاقسي، في مباراة ودية تألق فيها اللاعب خير الدين مرزوقي.

ويواصل مستقبل الرويسات تحضيراته بثقة وطموح بتربصه المقام في تونس، في انتظار انطلاقة موسم يعد بالكثير.