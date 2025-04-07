مستقبل الرويسات يهدّد بتعليق مشاركته في المنافسة الوطنية !

أعلنت إدارة مستقبل الرويسات، في بيان لها، اليوم الاثنين، أنها تقدمت بمراسلة رسمية لرابطة الهواة، تطالب فيها بالكشف عن القرار الذي يخص مباراة اتحاد الحراش، مشيرةً إلى أنها قد تقرر تعليق مشاركة الفريق في المنافسة الوطنية في حال عدم الكشف عن القرار بعد الجولة الـ26 من المنافسة.

ووصفت إدارة مستقبل الرويسات عدم إعلان قرارات رابطة الهواة إلى حد الآن، بالتماطل والتأخير، مطالبةً في الوقت نفسه بالحفاظ على حق الفريق ونزاهة اللعب.

وذهبت إدارة الرئيس محمد لعروسي، إلى أبعد من ذلك، حينما قالت، في البيان نفسه، إن بطولة القسم الثاني هواة “تعيش سوق تلاعبات فاضحة للعيان”.

فيما هددت في البيان أنه في حال تماطل الرابطة في الإفصاح عن القرار عاجلاً، ستذهب إلى جهات خارج أسوار الرابطة. مؤكدةً أن “التجاهلات تعتبر ظلماً وفضيحة متكاملة، وعار في تاريخ الكرة الجزائرية”.