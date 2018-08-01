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مستقدمو الوفاق غير مؤهلين محليا و يشاركون في رابطة الأبطال !

الرياضة
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مستقدمو الوفاق غير مؤهلين محليا و يشاركون في رابطة الأبطال !
بقلم يونس رزيق

لا تزال الرابطة المحترفة لكرة القدم تعيش نفس المشاكل التي شهدتها الموسم الفارط في عهد الرئيس السابق محفوظ قرباج حين سحبت الفاف التفويض من الرابطة بسبب منح الاجازات للوفاق و هو تحت طائل عقوبة المنع من الاستقدام بسبب ديونه لدى لجنة النزاعات .

وهاهي الفاف تعيد نفس الشيء بمنح الاجازات للاعبي الوفاق الذين تم تأهيلهم قاريا و عربيا و هو ما يعد خرقا لقرارات المكتب الفيدرالي

و في حديث مع رئيس الرابطة عبد الكريم مدوار نفا ان يكون قد أهل لاعبي الوفاق الجدد و اكد ان الرابطة لم تصدر اي اجازة لغاية اللحظة و ان الوفاق من الفرق الممنوعة من الاستقدامات وأن لاعبيها لن يؤهلوا ما لم تسوي الادارة الوضعية، ليبقى السؤال المطروح من أهل لاعبي الوفاق !.


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