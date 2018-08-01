مستقدمو الوفاق غير مؤهلين محليا و يشاركون في رابطة الأبطال !

لا تزال الرابطة المحترفة لكرة القدم تعيش نفس المشاكل التي شهدتها الموسم الفارط في عهد الرئيس السابق محفوظ قرباج حين سحبت الفاف التفويض من الرابطة بسبب منح الاجازات للوفاق و هو تحت طائل عقوبة المنع من الاستقدام بسبب ديونه لدى لجنة النزاعات .

وهاهي الفاف تعيد نفس الشيء بمنح الاجازات للاعبي الوفاق الذين تم تأهيلهم قاريا و عربيا و هو ما يعد خرقا لقرارات المكتب الفيدرالي

و في حديث مع رئيس الرابطة عبد الكريم مدوار نفا ان يكون قد أهل لاعبي الوفاق الجدد و اكد ان الرابطة لم تصدر اي اجازة لغاية اللحظة و ان الوفاق من الفرق الممنوعة من الاستقدامات وأن لاعبيها لن يؤهلوا ما لم تسوي الادارة الوضعية، ليبقى السؤال المطروح من أهل لاعبي الوفاق !.