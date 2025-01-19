مستودعات إضافية لقارورات غاز البوتان لتموين المناطق النائية

قال رئيس سلطة ضبط المحروقات، رشيد نديل، إنّ عملية تموين السوق بغاز البوتان خلال فصل الشتاء تسير بوتيرة عادية.

وأضاف نديل خلال استضافته بالإذاعة الوطنية، أن الشركة الوطنية لتسويق وتوزيع المنتجات البترولية “نفطال”. أنشأت مستودعات إضافية لقارورات الغاز، لضمان تموين المناطق النائية بشكل منتظم.

وفي سياق ذي صلة، كشف نديل، عن قرب استصدار مرسوم تنفيذي ينظم أنشطة التخزين وتوزيع المنتجات النفطية، وذلك بعد أن قامت الحكومة بدراسته. مشيرا إلى أن الإجراءات الجديدة التي يتضمنها تراعي توجيه الراغبين في الاستثمار في توزيع المواد البترولية وفق مخطط التطوير.

كما أن المرسوم الجديد يشدد الرقابة على الموزعين الخواص. ويحدّد بالتفصيل المسافة القانونية بين محطات البنزين. خصوصا إذا ما علمنا أن هناك مناطق فيها تشبع في محطات البنزين ومناطق أخرى تفتقد لها. - يضيف المتحدث-.

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