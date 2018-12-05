مستوردون يغرقون السوق بلحوم شركة متورطة في قضية كوكايين البوشي

الشركة صدّرت 30 طنا إلى الجزائر شهري أكتوبر ونوفمبر

أصحاب شحنات اللحوم أدخلوا بضاعتهم عبر موانئ سكيكدة ووهران

هيئة الدفاع في قضية «البوشي» يطالبون قاضي التحقيق بالتحري في صفقات الشركة مع الجزائريين

جلب مستوردون جزائريون ينشطون في مجال استيراد اللحوم من أمريكا اللاتينية، وبصفة خاصة البرازيل، كميات كبيرة من اللحوم الطازجة عن طريق شركة «مينرفا فود» التي تعتبر طرفا في قضية محاولة إغراق الجزائر بـ7 قناطير من الكوكايين شهر ماي المنصرم.

وكانت في صلب الإنابات القضائية التي بعث بها القضاء الجزائري لنظيره البرازيلي، بهدف التوصل إلى مصدر شحنة الكوكايين التي عثر عليها داخل حاويات اللحوم المصدرة للجزائر من قبل هذه الشركة.

وحسب المعلومات التي تحوزها «النهار»، نقلا عن مصادر على صلة بالملف، فإن متعاملين جزائريين ينشطون في مجال استيراد اللحوم بكل من ولايات وهران وسكيكدة وعنابة، أبرموا عدة صفقات شراء مع هذه الشركة لاستيراد لحوم طازجة على هذه الشركة «مينيرفا فود» شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين عبر موانئ سكيكدة، أي في أثناء سير مجريات قضية الحال.

وأضافت ذات المصادر بأن عملية استيراد لحوم الأبقار الطازجة والمجمدة منزوعة العظام، قد تمت في 2 أكتوبر 2018، بكمية قاربت 25 طنا، تم استيرادها داخل أزيد من 1180 علبة كارتونية.

كما تضيف ذات المصادر بأن اللحوم البرازيلية المستوردة في هذه العملية، تم تعليبها نهاية شهر سبتمبر، وهي صالحة للاستهلاك بعد 8 أشهر،

كما تم في منتصف شهر نوفمبر المنصرم استيراد كمية من لحوم الأبقار الطازجة من نفس الشركة، والتي تم إدخالها عبر ميناء وهران، وعبر نفس شركة النقل التي نقلت شحنة الكوكايين من البرازيل إلى الجزائر، حيث تم استيراد هذه الشحنة من اللحوم بقيمة إجمالية تتجاوز 100 ألف دولار أمريكي، فضلا عن 400 مليون سنتيم تخص تصاريح النقل من البرازيل والشحن والضريبة على القيمة المضافة وباقي الجبايات.

وحسب ذات المصادر، فإن قاضي التحقيق بالغرفة التاسعة بالقطب الجزائي المتخصص قد تلقى طلبا من هيئة دفاع المتهمين الرئيسين في قضية محاولة إغراق الجزائر بـ7 قناطير من الكوكايين، التي كانت معبأة في شحنة اللحوم القادمة من البرازيل، والمستوردة من قبل شركة «مينرفا فود» التي تعد طرفا رئيسيا في قضية ما يعرف بكوكايين وهران.