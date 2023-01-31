مستورد أو محلي.. هذا ما يلبسه الوزراء الجزائريون؟

أجمع الوزراء الجزائريون، على ضرورة تشجيع المنتوجات المحلية الصنع، والتي تشهد تطورا مقارنة بالسنوات الماضية.

وفي سؤال طرحته النهار على بعض الوزراء، أكدوا انهم يلبسون كل ما هو جزائري الصنع. حيث قال وزير الصناعة احمد زغدار “ألبس المنتوج الجزائري من علامة “جيتكس” ولباسي كله منتوج وطني إلا ربطة العنق”.

أما وزير التكوين المهني ياسين ميرابي، ففضل الحذاء والجوارب المصنوعة محليا. مشيرا بالمقابل، أنه غير متوفر كثيرا.

ومن جهته، أكد وزير الفلاحة عبد الحفيظ هني، أن لباسه جزائري 100 بالمائة. مضيفا “نحن نشجع المنتوج الجزائري”.

وشدّد وزير التجارة، كمال رزيق، على أن تكون 2023 سنة اللباس والحذاء الجزائري. مشيرا إلى الأسواق الإفريقية الحرة التي تم انشاؤها، متمنيا “أن تساعد الجزائر في رفع رقم الصادرات في هذا المجال”.

كما حيّا وزير التجارة في السياق ذاته، كل الأسر التي عزفت عن شراء المنتج المستورد وفضلت المنتج المحلي. وشكر بالمقابل، المؤسسات التي صنعت البسة واحذية بتصاميم عصرية وذات جودة.

في حين، قال رزيق، إن البلاد تتوفر على يد عاملة كفأة وسعر منتج تنافسي، “يجعل منتجاتنا تنافس بعض الماركات العالمية”. كما أضاف “يجب علينا العمل بجد وحزم لايجاد الحلول لتكثيف وتنويع المنتجات الجلدية والنسيجية”. مشيرا إلى أن وزارة التجارة “عملت إلى تسخير كل التحفيزات لتشجيع التصدير من خلال التوجيه والارشاد والترويج ومرافقة المصدرين”. و”تخصيص فضاء مخصص لهاته الصناعة”.