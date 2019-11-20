مستورد الخمور عليلات تحصل على قرض من بنك BDL ورفض تسديده

أدلى البرلماني عن حزب جبهة القوى الاشتراكية “الأفافاس”، شافع بوعيش، بشهادات مثيرة عن رجل الأعمال الموقوف عمر عليلات.

وفجّر بوعيش قنابل من العيار الثقيل عبر منشور على صفحته في “فايسبوك”، بشأن ماضي رجل الأعمال عمر عليلات وممارساته.

وكان من جملة ما قاله بوعيش هو عندما كشف أن عليلات، الذي تقرر إيداعه حبس الحراش، دخل البرلمان عن حزب الأرندي بفضل دعم وزير سابق.

وأوضح صاحب المنشور أن وزير الصناعة والمناجم الأسبق، عبد السلام بوشوارب، كان وراء دعم عليلات، وترشيحه ضمن قوائم الأرندي لدخول المجلس الشعبي الوطني.

بعد ذلك، فجر البرلماني عن حزب الأفافاس قنبلة أخرى، عندما كشف أن عليلات “تحصل على قرض بنكي ورفض تسديد أقساطه”.

وفي هذه النقطة، قال بوعيش إنه كان أول من تحدث عن تلك الفضيحة وعن رجل الأعمال عليلات، وذلك سنة 2011، مضيفا أن هذا الأخير تحصل على 14 مليارا كقرض من بنك “بي دي أل”، ورفض تسديده.